У Чернівцях над міськрадою вивісили прапор ЄС (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, прапор вивісили, згідно з рішенням, прийнятим сьогодні на сесії міськради на вимогу студентського Евромайдану.

Читайте також: В Луцьку поруч з прапором міста підняли прапор ЄС

Під час пленарного засідання, виступив активіст Євромайдану Тарас Прокоп, який запропонував депутатам підтримати звернення, прийняте студентами, які мітингують на Центральній площі Чернівців, а також розмістити над Ратушею прапор ЄС поряд з державним.

У зверненні студентів до депутатів Чернівецької міської ради, яке зачитав Прокоп, зокрема, йшлося про необхідність звернутися до керівництва держави з вимогою підписати Угоду про асоціацію з ЄС, оскільки рішення Уряду щодо призупинення роботи над асоціацією – суперечить законам України.

Депутати міськради підтримали звернення до Президента України, яке озвучив активіст Євромайдану, прибравши із тексту слово «вимагаємо». Натомість, у текст додали витяги із звернення, прийнятого 3 листопада під час відзначення річниці Буковинського віча в Чернівцях.

Згідно з затвердженою сесією редакцією документа, яка є у розпорядженні УНІАН, депутати міської ради звертаються до Президента із закликом докласти усіх зусиль для підписання угоди про асоціацію на саміті у Вільнюсі та сприяти адаптації українського законодавства до європейських стандартів. Крім того, вони також закликають європейську сторону підписати згадану угоду та подати чіткі сигнали Україні щодо перспектив повноправного членства.

Депутати також висловили думку, що прийняття Урядом України рішення про призупинення роботи з підписання асоціації, суперечить Конституції та українському законодавству.

За даний текст звернення проголосували 48 депутатів із 50 присутніх у залі.

За інформацією УНІАН, подібні звернення ухвалені також Вижницькою міською, Заставнівською та Кіцманською районними радами.