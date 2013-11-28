У Києві понад 3 тисячі студентів вирушили на Євромайдан від пам’ятника Шевченку
Студенти вишикувались в одну колону по вулиці Володимирській і вирушили в напрямку Майдану Незалежності
Як передає кореспондент УНІАН, студенти зайняли тротуар і почали ходу на підтримку євроінтеграції.
Мітингувальники йдуть по тротуару і не заважають руху транспорту.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві біля пам’ятника Тарасу Шевченку зібралося понад 3,5 тис. студентів з Київського національного університету ім. Шевченка, Національного педагогічного університету ім. Драгоманова, Національного медичного університету ім. Богомольця, Лінгвістичного університету, Київського національного економічного університету та Києво-Могилянської академії та інших вишів, щоб вирушити ходою на Євромайдан.
Студенти поспівали Гімн України та скандували гасла: “Молодь нації за євроінтеграцію!”, “Україна - понад усе!”