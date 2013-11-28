Тернополем пройшла 1,5-кілометрова колона студентів (фото)
У Тернополі понад 3 тисячі студентів пройшли колоною головними вулицями міста
Як передає кореспондент УНІАН, студенти вирушили ходою з масиву Дружба і пройшлися вулицями Мазепи та Руською на Театральний майдан. З обох боків їх супроводжувала колона автомобілістів із національними прапорами та прапорами Євросоюзу.
Під час ходи колони частково був перекритий рух на головних дорогах, якими курсує громадський транспорт, а також прилеглих до них вулицях.
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Подекуди колона розтягувалася на 1,5 км.
Студенти несли в руках прапори України та Євросоюзу і скандували гасла «Студенти за Європу», «Разом ми сила», «Йдемо у Європу!», «Не на пари – на майдан!», «Тернопіль – це Європа».
На Театральному майдані, куди прийшла колона і де зібралося вже близько 4 тис. молодих людей, розпочався концерт місцевих гуртів.