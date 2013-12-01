В опозиції заявляють, що Майдан - це безстрокова громадська приймальня нардепів

Як повідомив сьогодні на брифінгу в Києві лідер ВО «Свобода», «ми надіслали офіційну телеграму на ім`я голови КМДА Олександра Попова, в якій повідомляємо, що група народних депутатів розпочинає на Майдані Незалежності безстроковий прийом громадян. «Прізвища цих депутатів також є на той випадок, якщо у когось будуть виникати запитання», - додав Тягнибок.