В опозиції заявляють, що Майдан - це безстрокова громадська приймальня нардепів
20:52, 01 грудня 2013Суспільство
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Лідери опозиції Арсеній Яценюк, Олег Тягнибок та Віталій Кличко заявляють, що Майдан Незалежності - це безстрокова громадська приймальня народних депутатів
Майдан Незалежності, 1 грудня 2013 року / Фото : прес-служба УДАР
Як повідомив сьогодні на брифінгу в Києві лідер ВО «Свобода», «ми надіслали офіційну телеграму на ім`я голови КМДА Олександра Попова, в якій повідомляємо, що група народних депутатів розпочинає на Майдані Незалежності безстроковий прийом громадян. «Прізвища цих депутатів також є на той випадок, якщо у когось будуть виникати запитання», - додав Тягнибок.
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