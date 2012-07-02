Голова НСЖУ презентував звіт Міжвідомчої робочої групи зі свободи слова

Як повідомили УНІАН у прес-службі НСЖУ, під час перебування у Брюсселі О.Наливайко зустрівся з генеральним секретарем Європейської федерації журналістів Стефаном Пірсом і керівниками проектів Міжнародної федерації журналістів Олівером Мані-Кірл та Марком Грубером. У ході зустрічей обговорювались проблеми медіа у світі і в Україні у зв’язку з підготовкою до конгресу МФЖ, що пройде наступного року у Дубліні.

Зокрема, відбувся обмін думками стосовно випуску національної прес-карти в Україні, проведення Всесвітнього форуму редакторів і видавців у Києві, планів роздержавлення комунальних та державних ЗМІ.

С.Пірс відзначив важливість об’єднання журналістських організацій України навколо роботи міжвідомчої робочої групи і випуску національної прес-карти.

Зі свого боку, О.Наливайко поінформував про створення та плани роботи координаційної ради творчих спілок України, Росії, Білорусі та Латвії, відзначив ефективність роботи Міжвідомчої робочої групи і подякував за підтримку проектів безпеки журналістської праці та випуску національної прес-карти в Україні.

Звіт також передано до офісу єврокомісара з питань розширення Штефана Фюле.