Погода на 27-30 грудня

Завтра в Україні опади не очікуються. У західній половині місцями туман, паморозь, в окремих пунктах Хмельниччини та Рівненщини складні відкладення ожеледі та паморозі. На дорогах подекуди ожеледиця.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер очікується змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, у західних та східних областях місцями 10-13° морозу, вдень 1-6° морозу; на крайньому півдні країни вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла (на Південному узбережжі Криму вночі 3-5° тепла, вдень 7-10° тепла).

27-28 грудня - хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише у Приазов`ї та Криму подекуди невеликий сніг, мокрий сніг. Місцями туман, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° морозу, у західних областях до 13°, вдень в Україні 0-5°морозу; в Криму та Приазов`ї вночі 2-7° морозу, вдень 0-5° тепла; на Південному узбережжі Криму вночі та вдень 2-7° тепла.

29-30 грудня - без істотних опадів, лише в Криму та Приазов`ї 29 грудня невеликий мокрий сніг. Температура суттєво не зміниться.

У Києві та області у середу опади не очікуються. Вночі та вранці місцями по області туман, паморозь. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 3-5 м/с. Температура у Києві вночі 5-7° морозу, вдень 2-4° морозу; по області вночі 4-9° морозу, вдень 1-6° морозу.

27-28 грудня - хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° морозу, вдень 0-5° морозу.

29-30 грудня погода суттєво не зміниться.