Попов розповів, чому не був на мітингу в Маріїнському парку

«Ви бачите, що відбувається в Києві. Навіть при бажанні у мене немає часу ходити на мітинги. Потрібно забезпечити нормальне функціонування міського господарства, скоординовану роботу всіх служб», – сказав Олександр Попов.

Очільник міста зазначив, що Президент Віктор Янукович «поставив чітке завдання: господарство Києва має працювати безперебійно, кияни не повинні відчувати жодних незручностей». «У роботі транспорту, комунального господарства, забезпеченні столиці продуктами харчування тощо не повинно бути збоїв», – сказав Олександр Попов.

Нагадаємо, що в середу в приміщенні Печерської районної у місті Києві державної адміністрації під головуванням голови КМДА Олександра Попова відбулася апаратна нарада з актуальних питань забезпечення життєдіяльності столиці.

Як зазначає прес-служба КМДА, за участі директорів департаментів, начальників управлінь, директорів комунальних підприємств і голів районів були розглянуті питання роботи громадського транспорту, стабільного функціонування житлово-комунального господарства, своєчасної виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери, лікарняних та освітніх закладів Києва тощо.

Голова КМДА Олександр Попов дав доручення відповідним структурним підрозділам столичної адміністрації вжити всіх необхідних заходів для забезпечення нормального функціонування міста на час проведення масових акцій в центрі столиці.