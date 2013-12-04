Україна і Китай домовилися про будівництво заводів з виробництва газу з вугілля

"Фактично, підписання цієї угоди - це старт практичної реалізації масштабного спільного проекту, оскільки проектна пропозиція також готувалася нашими китайськими партнерами», - цитує Ставицького прес-служба.

У повідомленні наголошується, що реалізація проекту дасть змогу Україні щороку економити до 4 млрд куб. м природного газу, створить більш як 2000 нових робочих місць, а також забезпечить стабільний ринок збуту вітчизняного вугілля в обсязі до 10 млн. тонн щороку.

Також повідомляється, що угодою визначено терміни проведення підготовчих робіт для початку будівництва.

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Прес-служба міністерства зазначає, що підписання угоди відбулося в рамках виконання програми заміщення споживання природного газу вітчизняним вугіллям відповідно до кредитної угоди між Банком розвитку Китаю і НАК "Нафтогаз України", підписаної 25 грудня 2012 року, на загальну суму 3,656 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, раніше влада заявляла, що найближчим часом в Україні почнеться будівництво чотирьох заводів з виробництва синтетичного газу з вугілля.

Міністерство енергетики і вугільної промисловості України і Держбанк розвитку КНР 13 липня 2012 року підписали угоду, що передбачає можливість відкриття для України спеціальної кредитної лінії на суму 3 млрд 656 млн. дол. для реалізації програми заміщення споживання природного газу українським вугіллям.

У рамках програми передбачається реалізувати ряд проектів щодо переведення вітчизняних об'єктів теплоенергетики на використання водовугільного палива, а також з будівництва заводів з газифікації бурого і кам'яного вугілля з використанням китайських технологій.