Китай зацікавлений в європейському курсі України

Китайська Народна Республіка зацікавлена в європейському курсі України.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку журналістам висловив Посол України в КНР Олег Дьомін.

"Китай як абсолютно цивілізована країна спокійно реагує на рішення друзів і партнерів... Китай зацікавлений, щоб Україна була у європейському просторі, тому що для них тоді Україна розглядається як ворота в Європу", - зауважив посол.

Дьомін підкреслив, що проголошений Китаєм економічний коридор "Великого шовкового шляху" добре корелюється з планами України йти до Європи, і європейські амбіції нашої держави сприятимуть розвитку співробітництва з Китаєм.

Нагадаємо, Президент України Віктор Янукович 3-6 грудня перебуває в КНР з державним візитом.