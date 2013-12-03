Китай зацікавлений в європейському курсі України

15:06, 03 грудня 2013
Політика
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КНР розглядає нашу країну як ворота в Європу.

Китай підтримує євроінтеграцію України / china-ukraine.org

Китайська Народна Республіка зацікавлена в європейському курсі України.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку журналістам висловив Посол України в КНР Олег Дьомін.

"Китай як абсолютно цивілізована країна спокійно реагує на рішення друзів і партнерів... Китай зацікавлений, щоб Україна була у європейському просторі, тому що для них тоді Україна розглядається як ворота в Європу", - зауважив посол.

Дьомін підкреслив, що проголошений Китаєм економічний коридор "Великого шовкового шляху" добре корелюється з планами України йти до Європи, і європейські амбіції нашої держави сприятимуть розвитку співробітництва з Китаєм.

Нагадаємо, Президент України Віктор Янукович 3-6 грудня перебуває в КНР з державним візитом.

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