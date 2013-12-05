Два російські і чотири польські виші потрапили до сотні найкращих серед економік, що розвиваються

Рейтинг опубліковано на сайті журналу. Його складено з використанням тієї само методології, що й Times Higher Education World University Rankings, який є одним з найвагоміших рейтингів такого типу у світі.

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Так, до першої десятки потрапили чотири китайські виші, три турецькі, один тайваньський, один російський і один виш із ПАР.

Крім того, у сотні найкращих можна знайти польські, єгипетські, бразильські, індійські, єгипетські, колумбійські, чеські, мексиканські університети, а також виші з таких країн як ОАЕ, Малайзія та Марокко.

Зокрема, десяте місце посів російський МДУ імені Ломоносова, а 67-ме - Санкт-Петербурзький державний університет. Також до сотні потрапили польські Ягеллонський університет, Варшавський технологічний університет, Варшавський університет і університет Лодзі.

Довідка. Рейтинг складено для університетів країн, економіка яких розвивається, за версією FTSE - це Чехія, Угорщина, Польща, Росія в Європі, Малайзія, Туреччина, Таїланд, Тайвань, Китай, Індія, Пакистан, Індонезія, Філіппіни, ОАЕ в Азії, Єгипет і ПАР в Африці, Мексика, Бразилія, Чилі, Перу, Колумбія в Південній Америці. Українські виші, відповідно, не брали до уваги під час складання рейтингу.