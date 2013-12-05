Два російські і чотири польські виші потрапили до сотні найкращих серед економік, що розвиваються
Два російські та чотири польські виші потрапили до сотні найкращих серед країн БРІКС і країн, економіка яких розвивається, за версією британського журналу Times Higher Education
Рейтинг опубліковано на сайті журналу. Його складено з використанням тієї само методології, що й Times Higher Education World University Rankings, який є одним з найвагоміших рейтингів такого типу у світі.
На тему: 15 вишів РФ отримають держпідтримку на входження до світових рейтингів
Так, до першої десятки потрапили чотири китайські виші, три турецькі, один тайваньський, один російський і один виш із ПАР.
Крім того, у сотні найкращих можна знайти польські, єгипетські, бразильські, індійські, єгипетські, колумбійські, чеські, мексиканські університети, а також виші з таких країн як ОАЕ, Малайзія та Марокко.
Зокрема, десяте місце посів російський МДУ імені Ломоносова, а 67-ме - Санкт-Петербурзький державний університет. Також до сотні потрапили польські Ягеллонський університет, Варшавський технологічний університет, Варшавський університет і університет Лодзі.
Довідка. Рейтинг складено для університетів країн, економіка яких розвивається, за версією FTSE - це Чехія, Угорщина, Польща, Росія в Європі, Малайзія, Туреччина, Таїланд, Тайвань, Китай, Індія, Пакистан, Індонезія, Філіппіни, ОАЕ в Азії, Єгипет і ПАР в Африці, Мексика, Бразилія, Чилі, Перу, Колумбія в Південній Америці. Українські виші, відповідно, не брали до уваги під час складання рейтингу.