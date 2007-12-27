Мінфін прогнозує інфляцію до 16%

Міністерство фінансів України прогнозує, що розмір інфляції в країні на кінець 2007 року складе близько 16%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр фінансів України Віктор ПИНЗЕНИК учора журналістам.

“Ми вийдемо на рівень десь до 16%”, - зазначив він.

Довідка УНІАН. При формуванні державного бюджету на 2007 рік Кабінет міністрів виходив з прогнозу показника інфляції 7,5%, зростання ВВП - 6,5%, зростання промислового виробництва - 8%.

У травні Європейський банк реконструкції і розвитку прогнозував інфляцію в Україні на рівні 7,2%, зростання ВВП - на рівні 5,8%. У листопаді банк поліпшив прогноз зростання ВВП України цього року до 6,8% і погіршив прогноз інфляції - до 11,5%.

У жовтневому прогнозі Міжнародний валютний фонд поліпшив прогноз зростання ВВП України в 2008 році - з 4,6% до 5,4%, при цьому погіршивши дані щодо інфляції в Україні в 2007 році з 11,3% до 11,5%.