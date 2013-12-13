Апеляційний суд Києва звільнив актора й журналіста, затриманих на Банковій

Як передає кореспондент УНІАН, хоча прокурор наполягав на збереженні запобіжного заходу щодо Єгора Превіри у вигляді утримання під вартою, суд пом'якшив запобіжний захід, змінивши його на домашній арешт терміном дії до 30 січня наступного року.

Також суд задовольнив скаргу захисників Валерія Гарагуца і замінив запобіжний захід з утримання під вартою на особисте зобов'язання, термін дії якого вичерпується 30 січня 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, у Києві з 21 листопада проходять багатотисячні акції проти політики української влади.

Після жорстокого розгону Євромайдану в ніч на 30 листопада в Києві на вулиці столиці в неділю, 1 грудня, вийшли більше півмільйона осіб.

Однак 1 грудня кілька сот молодиків спортивної статури прорвали кордон міліції та імітували штурм Адміністрації Президента. Вони поводились досить агресивно. Журналісти, які перебували на місці події, зазначали, що провокатори вигукували гасла українською, а розмовляли між собою російською мовою.

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Потім міліція Києва повідомила, що розслідує 11 кримінальних проваджень щодо подій, пов'язаних із захопленнями адмінбудівель, іншими інцидентами, що сталися 1 грудня в центрі столиці. У рамках розслідувань цих проваджень затримано 9 осіб. 3 грудня суд на два місяці заарештував дев'ятьох осіб, затриманих на Банковій під час заворушень біля Адміністрації Президента 1 грудня. Рішення винесено за ст. 294 кримінального кодексу (масові заворушення).

Зокрема, за інформацією сестри затриманого Єгора Превіра Христини Превір, її брат після затримання та побиття “беркутівцями” перебуває в лікарні з тяжкою черепно-мозковою травмою і втратив пам'ять. За її інформацією, 3 грудня під час засідання суду йому стало зле і до зали суду викликали «швидку допомогу».

Адвокат затриманого Оксана Томчук заявила, що слідство інкримінує її підзахисному організацію масових заворушень. Адвокат додала, що це звинувачення є абсолютно безпідставним, оскільки її клієнт є журналістом і на Банковій 1 грудня перебував для висвітлення акції протесту.