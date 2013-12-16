Google Zeitgeist-2013: Українці цікавляться кіно більше, ніж політикою

Цього року українці задавали Google найбільше запитів про серіали, нові фільми, бокс і метеорит у Челябінську, повідомили представники компанії на прес-конференції Google Zeitgeist-2013.

Так, найпопулярнішим запитом 2013 року став шостий сезон серіалу "Свати", фільмом року став "Форсаж 6", а телевізійним шоу - Холостяк 3. У цілому ж вісім з десяти топ-запитів року є назвами фільмів, серіалів або ТВ-шоу.

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Прикметно, що незважаючи на бурхливі політичні події останнього місяця в Україні, вони мало відбилися на пошукових трендах - можливо, частково через те, що припали на кінець року.

Фактично, в сотню найпопулярніших запитів в десяти номінаціях потрапили тільки кілька, пов'язаних з політичною ситуацією. На 9-е місце в категорії "Подія року" потрапив Євромайдан, а найпопулярнішими в грудні стали запити "Громадське ТБ", "Пам'ятник Ленін", і "Київ Майдан". Також четвертою топ-подією року стала Врадіївка.