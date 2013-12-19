Фонд держмайна повідомив, коли завершиться приватизація об'єктів електроенергетики

Фонд державного майна України розраховує завершити наступного року приватизацію об'єктів електроенергетики.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова ФДМУ Олександр Рябченко.

«Ми хочемо продати наступного року все, що залишилося від електроенергетики - і контрольні пакети, і те, що залишилося від першої хвилі приватизації - 25-процентні пакети акцій», - зазначив Рябченко.

За його словами, на сьогодні ФДМУ активно співпрацює в питанні приватизації підприємств енергетики з Міністерством енергетики і вугільної промисловості.

Рябченко також зазначив, що наступного року Фонд планує виставити на продаж акції облгазів, а також підприємств теплової енергетики.

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Як повідомляв УНІАН, у квітні 2013 року Кабінет міністрів України передав Фонду державного майна України для подальшої приватизації пакети акцій п'яти обленерго.

19 грудня Рябченко повідомив, що Фонд державного майна України планує виставити на продаж в 2014 році державні пакети 49 обл- і міськгазів.

При цьому він зазначив, що тільки три із загальної кількості запланованих на продаж наступного року пакетів акцій облгазів будуть контрольними. Розміри решти пакетів, за словами Рябченка, становитимуть близько 25%.

Голова Фонду держмайна також зазначив, що на сьогодні ще немає урядового рішення про продаж акцій цих облгазів.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України ухвалював рішення про приватизацію контрольних і блокуючих пакетів акцій 39 облгазів і міськгазів.

ФДМУ в липні 2013 року планував виставити на продаж контрольні пакети акцій «Кіровоградгаз» і «Черкасигаз», а також 38,28% «Донецькоблгаз».