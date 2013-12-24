Скорочення витрат на кінематограф у 2014 році зупинить кіноіндустрію - експерт
У проекті державного бюджету на наступний рік видатки на український кінематограф зменшено на 35 млн грн, що призведе до зупинки створення національних фільмів і ця програма наступного року просто не буде реалізована.
Як передає кореспондент, про це сьогодні під час засідання круглого столу заявив голова Національної спілки кінематографістів України Сергій Тримбач.
“Буде зупинка не тільки фільмовиробництва, а й програма реставрації фільмів, а за останні два роки широко показують і реставрують хороші українські фільми, вони вводяться в обіг і це дуже позитивний факт”, - сказав він.
Тримбач також висловив пропозицію, щоб кінотеатрам, які показують українські фільми, виділялись кошти з бюджету для стимулювання. “Є така пропозиція - аби кінотеатрам, які показують українське кіно, виділяти певні кошти і тим самим стимулювати їх до показів українських фільмів”, - сказав Тримбач.
У свою чергу віце-прем'єр-міністр Костянтин Грищенко зазначив, що за останні три-чотири роки було дуже багато зроблено для становлення кінематографу в Україні.
Читайте також: Український фільм "Параджанов" не отримає Оскар
Грищенко також зазначив, що варто вивчити і досвід інших країн, де культура існує за рахунок благодійників з мінімальними державними коштами.
Також, на думку Грищенка, варто вивчити питання щодо запровадження електронних квитків для відвідування закладів культури.
“В крайньому разі для масштабних заходів, які відбуваються на великих сценах, як в “Україні”, скажімо... Також питання врегулювання гастрольної діяльності, зокрема, тих, хто приїздить до нас, назріло, воно потрібно, але потрібно тут знайти баланс. Потрібно чітко це аргументувати з тим, щоб не обмежувати бажання тих, хто має іншу думку”, - додав віце-прем’єр.
Він також зауважив, що уряд серйозно подумає над тим, яким чином попрацювати з губернаторами для того, щоб знайти формулу заохочення регіонів щодо гастролей творчих колективів всередині країни.