Скорочення витрат на кінематограф у 2014 році зупинить кіноіндустрію - експерт

Як передає кореспондент, про це сьогодні під час засідання круглого столу заявив голова Національної спілки кінематографістів України Сергій Тримбач.

“Буде зупинка не тільки фільмовиробництва, а й програма реставрації фільмів, а за останні два роки широко показують і реставрують хороші українські фільми, вони вводяться в обіг і це дуже позитивний факт”, - сказав він.

Тримбач також висловив пропозицію, щоб кінотеатрам, які показують українські фільми, виділялись кошти з бюджету для стимулювання. “Є така пропозиція - аби кінотеатрам, які показують українське кіно, виділяти певні кошти і тим самим стимулювати їх до показів українських фільмів”, - сказав Тримбач.

У свою чергу віце-прем'єр-міністр Костянтин Грищенко зазначив, що за останні три-чотири роки було дуже багато зроблено для становлення кінематографу в Україні.

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Грищенко також зазначив, що варто вивчити і досвід інших країн, де культура існує за рахунок благодійників з мінімальними державними коштами.

Також, на думку Грищенка, варто вивчити питання щодо запровадження електронних квитків для відвідування закладів культури.

“В крайньому разі для масштабних заходів, які відбуваються на великих сценах, як в “Україні”, скажімо... Також питання врегулювання гастрольної діяльності, зокрема, тих, хто приїздить до нас, назріло, воно потрібно, але потрібно тут знайти баланс. Потрібно чітко це аргументувати з тим, щоб не обмежувати бажання тих, хто має іншу думку”, - додав віце-прем’єр.

Він також зауважив, що уряд серйозно подумає над тим, яким чином попрацювати з губернаторами для того, щоб знайти формулу заохочення регіонів щодо гастролей творчих колективів всередині країни.