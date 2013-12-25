У Києві трамвай збив візочок з немовлям

Мати малюка переходила дорогу з дитячим візочком. Через темряву вона не побачила трамвай, що рухався рейками, передає ТСН.

Громадський транспорт збив візочок і травмував немовля.

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Правоохоронці стверджують, що від смерті дитину врятував теплий одяг. Він пом'якшив удар від зіткнення і смертельних травм вдалося запобігти.

Малюка відвезли до дитячої лікарні. У нього виявили черепно-мозкову травму.

На шляхах поруч з місцем події був тимчасово зупинений рух.