У Києві трамвай збив візочок з немовлям
01:31, 25 грудня 2013Суспільство
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Увечері 24 грудня у Києві неподалік станції метро "Оболонь" трамвай збив візочок з 11-місячною дитиною.
Від смерті дитину врятував теплий одяг
Мати малюка переходила дорогу з дитячим візочком. Через темряву вона не побачила трамвай, що рухався рейками, передає ТСН.
Громадський транспорт збив візочок і травмував немовля.
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Правоохоронці стверджують, що від смерті дитину врятував теплий одяг. Він пом'якшив удар від зіткнення і смертельних травм вдалося запобігти.
Малюка відвезли до дитячої лікарні. У нього виявили черепно-мозкову травму.
На шляхах поруч з місцем події був тимчасово зупинений рух.
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