Через побиття Чорновіл вранці почнеться пікетування МВС

Про це повідомили в спеціально створеній групі в Facebook.

"В останні дні з'являється все більше повідомлень про напади та серйозний фізичний тиск на активістів Євромайдану по всій Україні. Спочатку бандити знищували транспорт, тепер вони стали знищувати людей. 24 грудня був порізаний активіст в Харкові, в ніч на 25 грудня піддалася нападу Тетяна Чорновіл. Невідомі на джипі підрізали її машину, витягли і жорстоко побили", - йдеться в описі групи.

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Ініціатори пікету повідомляють, що є й інші схожі випадки по всій Україні. "Спочатку вони били "Беркутом", тепер б'ють руками тітушок! Не можна далі мовчати! Міністр Захарченко і всі МВС мають відповідати за зростання криміногенної обстановки. Тому вранці 25 грудня приходимо всі на пікетування МВС", - повідомляють організатори пікету.

Нагадаємо, що журналістку, активістку Євромайдану Тетяну Чорновіл побили в ніч на 25 грудня на Бориспільській трасі недалеко від Києва.