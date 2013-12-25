Ще 12 млрд дол. від Росії надійдуть на початку 2014 року - Азаров
Вже отримані гроші буде направлено на соціальні виплати.
Україна очікує, що Росія на початку 2014 року здійснить черговий викуп українських євробондів на 12 млрд дол.
Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив на засіданні Кабінету міністрів.
«Наступні 12 мільярдів ми очікуємо на початку наступного року», - сказав Азаров.
Як повідомляв УНІАН, 24 грудня Україна одержала перший транш у розмірі 3 млрд дол. у рамках кредиту на суму 15 млрд дол., що надається Росією.
Нагадаємо, на засіданні українсько-російської міждержавної комісії під головуванням президентів Росії і України Володимира Путіна і Віктора Януковича 17 грудня було ухвалено рішення про зниження вартості російського газу для України до 268,5 долара за тисячу кубометрів, а також про придбання Росією євробондів України на 15 мільярдів доларів.
За словами прем'єр-міністра України Миколи Азарова, перший транш у розмірі трьох мільярдів доларів, який одержить Київ від придбання РФ українських евробондов, уряд направить на соціальні виплати.
Кабмін схвалив випуск дворічних облігацій зовнішньої державної позики з терміном погашення у грудні 2015 року на загальну суму 3 млрд дол. і ставкою дохідності 5% 19 грудня.