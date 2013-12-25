Ще 12 млрд дол. від Росії надійдуть на початку 2014 року - Азаров

Україна очікує, що Росія на початку 2014 року здійснить черговий викуп українських євробондів на 12 млрд дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив на засіданні Кабінету міністрів.

«Наступні 12 мільярдів ми очікуємо на початку наступного року», - сказав Азаров.

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня Україна одержала перший транш у розмірі 3 млрд дол. у рамках кредиту на суму 15 млрд дол., що надається Росією.

Нагадаємо, на засіданні українсько-російської міждержавної комісії під головуванням президентів Росії і України Володимира Путіна і Віктора Януковича 17 грудня було ухвалено рішення про зниження вартості російського газу для України до 268,5 долара за тисячу кубометрів, а також про придбання Росією євробондів України на 15 мільярдів доларів.

За словами прем'єр-міністра України Миколи Азарова, перший транш у розмірі трьох мільярдів доларів, який одержить Київ від придбання РФ українських евробондов, уряд направить на соціальні виплати.

Кабмін схвалив випуск дворічних облігацій зовнішньої державної позики з терміном погашення у грудні 2015 року на загальну суму 3 млрд дол. і ставкою дохідності 5% 19 грудня.