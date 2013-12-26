У Києві засуджено злодія, який за півроку обікрав 18 квартир

Подільський районний суд Києва виніс вирок 37-річному киянину, який за півроку вчинив на території столиці серію квартирних крадіжок, заволодівши чужим майном на суму понад 220 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Подільського району Києва, встановлено, що з квітня по жовтень поточного року жертвами злодія стали мешканці 18 квартир, розташованих на першому-другому поверхах будинків у Подільському та Шевченківському районах. Через незачинені балконні двері та вікна чоловік безперешкодно проникав у приміщення та викрадав гроші, золото і мобільні телефони, які у подальшому збував на місцевих ринках.

Вироком суду зловмисника визнано винним за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло) та засуджено до 4 років 9 місяців позбавлення волі. Крім того, суд задовольнив у повному обсязі цивільні позови потерпілих на суму понад 220 тис. грн.

Раніше чоловік неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння аналогічних злочинів і був звільнений з місць позбавлення волі умовно-достроково у березні цього року.

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