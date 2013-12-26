Янукович увів до складу Ради регіонів Сала і Чмиря

Відповідний указ розміщено на сайті глави держави.

Також до складу Ради регіонів Янукович увів голову Одеської обласної державної адміністрації Миколу Скорика, голову Одеської обласної ради (за згодою) Миколу Тіндюка, голову Івано-Франківської обласної державної адміністрації Василя Чуднова та голову Сумської обласної державної адміністрації Ігоря Яговдика.

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Крім того, своїм указом Янукович вивів зі складу Ради регіонів радників Президента України Михайла Вишиванюка та Віктора Шемчука, екс-мера Одеси Олексія Костусєва, екс-голову Одеської обласної державної адміністрації Едуарда Матвійчука та екс-голову Одеської облради Миколу Пундика.