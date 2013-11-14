Сало їздить на "Волзі" 1967 року, а дружина - на новій "Інфініті" - декларація
18:12, 14 листопада 2013Політика
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Голова Львівської облдержадміністрації Олег Сало із доходів задекларував у 2012 році 157,26 тис. грн зарплати, автомобіль ГАЗ-21, а також квартиру площею 174 кв.м.
Олег Сало у 2012 році загалом отримав 157,26 тис. грн заробітної плати
Як передає кореспондент УНІАН, декларація губернатора Львівщини розміщена на сайті ЛОДА.
Згідно із декларацією, у 2012 році Олег Сало загалом отримав 157,26 тис. грн заробітної плати. Також у власності Олега Сала є квартира площею 174 кв.м (не вказано у якому саме місті). Крім того, львівський губернатор задекларував автомобіль ГАЗ-21 УС («Волга») 1967 року випуску.
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У власності членів родини задекларовано автомобіль «Інфініті FX», 2012 року випуску, з об’ємом двигуна 3000 см куб.
У декларації не зазначається жодних особистих чи належних членам сім’ї земельних ділянок, житлових та дачних будинків, а також банківських вкладів та цінних паперів.
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