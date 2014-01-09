У Харкові прооперували двох постраждалих від пожежі на заводі

Про це повідомляє прес-служба Харківської ОДА.

Шокуюче відео з "Хартрона": пожежні навіть не розтягнули тент, коли люди вистрибували з вікон.

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Всього в Харківську лікарню швидкої і невідкладної медичної допомоги госпіталізували вісім осіб. Один з постраждалих через 30 хвилин після надходження помер.

Всі постраждалі перебувають у реанімаційному відділенні. Лікарі надають їм необхідну допомогу.

Як повідомляв УНІАН, 8 січня об 11:29 до служби порятунку «101» надійшла інформація про пожежу по вул. Академіка Проскури, 1, на території заводу «Хартрон».

Пожежа виникла в п'ятиповерховій виробничій будівлі, яку орендує на території заводу ТОВ «Харківська ювелірна фабрика». Вогнем було пошкоджено 4-й і 5-й поверхи будівлі на площі 250 кв. м.

Рятувальники запобігли розповсюдженню вогню на інші поверхи будівлі. О 12:40 пожежу було локалізовано, о 14:10 ліквідовано. Зараз проводяться роботи з розбирання конструкцій будівлі.

Причина пожежі та розмір матеріальних збитків встановлюються.

Внаслідок пожежі загинули 8 осіб. Ще 22 особи рятувальникам вдалося врятувати.

За фактом пожежі на ювелірній фабриці відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 КК України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо воно спричинило загибель людей).