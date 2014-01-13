Сьогодні представлять нову купюру в ?10

Сьогодні в 12:00 за київським часом у Франкфурті має відбутися прес -конференція, на якій буде представлена нова купюра в десять євро. Введення нової купюри в обіг заплановане на початок осені, повідомляє yle.fi.

Протягом наступних півтора років планується оновити всі банкноти євро. У травні минулого року вже з'явилася нова п'ятірка, разом з тим купюра старого зразка стала поступово вилучатися з обігу.

За презентацією можна буде стежити на сайті ЄЦБ.