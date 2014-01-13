Сьогодні представлять нову купюру в ?10
09:16, 13 січня 2014Суспільство
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Європейський центральний банк повинен оприлюднити сьогодні зовнішній вигляд нової банкноти в десять євро.
Протягом наступних півтора років планується оновити всі банкноти євро
Сьогодні в 12:00 за київським часом у Франкфурті має відбутися прес -конференція, на якій буде представлена нова купюра в десять євро. Введення нової купюри в обіг заплановане на початок осені, повідомляє yle.fi.
Протягом наступних півтора років планується оновити всі банкноти євро. У травні минулого року вже з'явилася нова п'ятірка, разом з тим купюра старого зразка стала поступово вилучатися з обігу.
За презентацією можна буде стежити на сайті ЄЦБ.
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