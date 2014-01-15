У Каннського кінофестивалю новий президент

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на офіційний сайт огляду.

Як сказано в повідомленні, Лескюр приступить до виконання своїх обов`язків з 1 липня 2014 року. Чинний президент Каннського фестивалю Жіль Жакоб залишиться до того ж часу на своєму посту, відповідно стане президентом 67-го фестивалю, який пройде в Каннах з 14 по 25 травня 2014 року.

Жакоб оголосив про своє бажання покинути президентський пост в травні минулого року. Він був виконавчим директором Каннського фестивалю з 1978 року, а потім з 2001 року обіймав пост президента.

Саме завдяки Жакобу на кінофестивалі з`явилися друга після основного конкурсу програма ”Особливий погляд” і приз ”Золота камера”, який вручають за кращий дебютний фільм, представлений в одній з фестивальних програм.

У 1998 році для відкриття нових талантів Жакоб також заснував програму ”Сінефондасьон”, в рамках якої показуються короткометражні роботи молодих режисерів.