В Україні з минулого року хліб подорожчав на 3%

Середні роздрібні ціни на хліб в Україні в 2013 році збільшилися на 2,4-3,2% залежно від сорту, повідомила Державна інспекція з контролю за цінами.

Подорожчання хліба в країні торік в інспекції пояснюють збільшенням витрат хлібопекарів на сировину, енергоносії і заробітну плату.

При цьому в Держцінінспекції зазначили, що виробництво соціальних сортів хліба на більшості хлібопекарень у 2013 році було збитковим, тому зниження цін на борошно, яке було зафіксовано починаючи з липня минулого року, не спричинило зниження ціни на «соціальний» хліб. Не позначилося здешевлення муки і на ціні більшості сортів хліба масового споживання.

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Таким чином, за даними інспекції, станом на 31 грудня 2013 року середня ціна хліба з пшеничного борошна вищого ґатунку становила 5,97 грн/кг (на 2,8% дорожче, ніж роком раніше), з борошна першого ґатунку – 5,09 грн/кг (2,74%), а середня вартість житньо-пшеничного хліба збільшилася на 3,2% - до 5,1 грн/кг.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, виробництво хліба і хлібобулочних виробів в Україні за 11 місяців 2013 року становило 1,38 млн. тонн, що на 7,8% менше, ніж за аналогічний період 2012 року.