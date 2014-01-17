Чорновол каже, що не злиться на "виконавців" її побиття

Про це вона розповіла виданню Сегодня.

«Зараз можу сказати, що я дуже погано себе почуваю, особливо для боротьби. Перебуваю вдома. Щодо виконавців у мене немає будь-якої злості і ображатися на них не можу, мені хотілося б покарати організатора і замовника, - сказала Чорновол. - Природно, будуть очні ставки, так як у нас розбігаються свідчення. Вони обманюють, що я якось не так поводилася на дорозі».

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У той же час в МВС заявили, що найближчим часом заплановані слідчі дії за участю Тетяни - слідчий експеримент (відтворення), одночасний допит і впізнання.

«Що стосується алібі підозрюваних, то вся інформація перевіряється», - заявив заступник головного слідчого країни Олександр Гнатів.

Нагадаємо, Тетяна Чорновол була жорстоко побита під Борисполем в ніч з 24 на 25 грудня.