В Україні посилили відповідальність за кермування без прав

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, посилення адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, передбаченого ч.2 та ч.3 ст. 126 КУпАП України, закріплено законом України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян».

Так, за керування транспортом засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом, або передачу керування транспортним засобом особі, яка не має права керування таким транспортним засобом, громадянам доведеться сплатити штраф у розмірі від 850 до 1,7 тис. грн з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника або без такого.

Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами, тягне за собою накладення штрафу від 850 до 2550 грн з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника або без такого.

Розгляд справ про зазначені адміністративні правопорушення знаходиться в компетенції судів відповідно до ст. 221 КУпАП.

Закон набирає чинності з 22 січня 2014 року.