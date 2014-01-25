Вклонитися Дарам волхвів у Києво-Печерській лаврі можна з 6 ранку до 12 ночі

Про це УНІАН повідомили організатори принесення великої християнської святині в Україну.

Такий проміжок часу встановлено у зв'язку з тим, що після 10 години вечора число бажаючих прикластися меньшає, черги майже нема, люди підходять по кілька осіб.

Між тим організатори запевнили, якщо буде стояти черга, святиня буде доступна до поклоніння всю ніч.

Вулицею Лаврською для обігріву паломників, які приходять вклонитися Дарам волхвів, стоять автобуси.

Також організатори повідомили, що будуть поїти людей гарячим чаєм. Для цього вчора до лаври привезли польові кухні. Роздавати чай будуть сестри милосердя та волонтери.

"У будь-який момент ми готові приймати кого завгодно з прихожан біля святині", - запевнив прес-секретар предстоятеля УПЦ протоієрей Георгій Коваленко.

У коментарі УНІАН він додав, що на вчорашньому молебні, присвяченому принесінню святині в Україну, лунали спеціальні молитви за мир і спокій у країні.

"Сподіваємося принесіння Чесних Дарів волхвів в Україну вплине на ситуацію у державі. Те що неможливо людям, можливо Богу", - віре отець Георгій.

Як повідомляв УНІАН, вчора ввечері у Київ з Мінська прибула велика християнська святиня - Дари волхвів, які з 1470 року зберігає монастыр святого Павла на Афоні. Організатором пренесіння святині в Росію, Україну і Білорусь виступив Благодійний Фонд Святителя Василія Великого.

З 6 по 13 січня ковчег волхвів з Дарами знаходився в Храмі Христа Спасителя в Москві. До святині прийшли понад 400 тисяч осіб.

З 14 по 17 січня святиня перебувала в Новодівичому монастирі в Санкт-Петербурзі. За чотири дні їй вклонилися 165000 людина.

З 18 по 24 січня Дари були виставлені у Будинку Милосердя. Вклонилися Дарам волхвів близько 200 тисяч осіб.

*** За християнським переданням, до Чесних Дарів волхвів торкався Сам Господь. Про поклоніння волхвів, що принесли дари - золото, ладан і смирну - Богонемовляті Христу, говориться в Євангелії від Матвія.

Згідно з переказами, відображеними у візантійських письмових джерелах, Дари волхвів разом зі Своєю чесною ризою і поясом передала Єрусалимській Церкві Сама Пресвята Богородиця. В Єрусалимі вони перебували до IV століття, за імператора Східної Римської імперії Аркадія (395-408) були перенесені в столицю Візантії - Константинополь.

У афонський монастир св. Павла святиню було передано в 1470 році, після захоплення Константинополя турками.

Золото, принесене волхвами - це 28 невеликих золотих пластин-підвісок у формі трапецій, чотирикутників і багатокутників, прикрашених витонченою, філігранно виконаним орнаментом. Малюнок на одній з платівок не повторюється.

Ладан і смирна, принесені роздільно, колсь були з'єднані в невеликі, завбільшки з маслину, кульки темного кольору. Їх збереглося близько сімдесяти. З'єднання це дуже символічно: ладан і смирна, принесені Богові і Людині, з'єднані так само нерозривно, як у Христі поєдналися дві природи - Божественна і людська.

Священні предмети зберігаються в ковчегах. Один з ковчегів і був принесений в Україну.