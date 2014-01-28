Гідрометцентр попереджає про ускладнення погодних умов 28-30 січня

За даними синоптиків, в Україні очікуються складні погодні умови: 28-30 січня у південній частині, Донецькій, 28 січня і в центральних областях сильні снігопади та хуртовини, снігові замети, посилення швидкості вітру до 17-22 м/с, на півдні країни місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, в окремих районах сильна, пориви вітру 25-30 м/с. На дорогах країни ожеледиця.

29-30 січня в Україні посилення морозів вночі до 21-26°, вдень до 14-19° морозу, у східних областях та на півночі Лівобережжя вночі 28-33°, вдень 19-24° морозу; у південній частині вночі 15-20°, вдень 11-16° морозу.

31 січня утримається дуже холодна погода.