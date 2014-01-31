У Запорізькій області у сніговій блокаді опинилися більш як 170 авто

У Запорізькій області на трасі Запоріжжя-Дніпропетровськ на виїзді із Запоріжжя через погіршення погодних умов (зниження температури до 25 морозу, пориви вітру – до 25 м/с) в снігу заблоковано більш як 170 автомобілів, понад 50 з них не можуть продовжити рух вже дві доби.

Читайте такожЧерез погану погоду в десяти регіонах України ускладнено рух на дорогахЯк повідомили УНІАН у ГУ ДСНС у Запорізькій області, серед 172 автомобілів, які не можуть через погодні умови і стану проїжджої частини продовжити рух, 120 вантажних автомобілів.

«Для того, щоб забезпечити обігрів громадян, фахівці Головного управління ДСНС України в Запорізькій області облаштували на трасі два пункти обігріву для водіїв та пасажирів, де люди можуть відігрітися і випити гарячого чаю. Цілодобово там чергують троє рятувальників», - повідомили в прес-службі ГУ ДСНС регіону.

Читайте такожУ Донецькій області через негоду оголосили надзвичайну ситуаціюЗа даними відомства, пункти обігріву працюватимуть, поки трасу не буде повністю розчищено і поки транспортні засоби не зможуть самостійно продовжити рух.