«Енергоатом» отримав голову

Керівником НАЕК "Енергоатом" призначено Юрія КОВРИЖКІНА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив міністр палива та енергетики України Юрій ПРОДАН.

За його словами, до цього призначення Ю.КОВРИЖКІН був радником одного з його заступників, ще раніше - першим віце-президентом - технічним директором “Енергоатому”. Також Ю.Коврижкін обіймав посаду директора Запорізької АЕС.

Зазначимо, до цього “Енергоатом” з жовтня 2006 року очолював Андрій ДЕРКАЧ, який був звільнений урядом 8 листопада 2007 року у зв`язку з обранням народним депутатом. Обов`язки президента НАЕК «Енергоатом» з 9 листопада виконував перший віце-президент з економічної політики і корпоративного розвитку компанії Микита КОНСТАНТИНОВ.

Довідка УНІАН. ДП «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України.

Компанія об`єднує чотири діючі українські атомні електростанції з 15 енергоблоками, а також Ташлицьку ГАЕС і Олександрівську ГЕС сумарною встановленою потужністю 14 139,5 МВт.

На НАЕК «Енергоатом» покладені функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС України.