В Україні "відрізані від світу" 61 населений пункт

"Станом на 7 годину 5 лютого залишається обмеженим рух автомобільного транспорту до 61 населеного пункту у Волинській, Донецькій та Львівській областях", - йдеться у повідомлені прес-служби ДСНС.

Також повідомляється, що протягом доби рятувальниками ДСНС та працівниками Укравтодору з снігових заметів вивільнено 39 автомобілів, в яких перебувало 88 осіб.

До робіт з розчистки доріг залучено 318 одиниць техніки та 458 осіб, у тому числі від ДСНС 35 одиниць техніки та 119 осіб.

Координацію заходів по забезпеченню проїзду здійснюють оперативні групи Головних управлінь (Управлінь) ДСНС України в областях.