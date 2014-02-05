В Україні "відрізані від світу" 61 населений пункт
08:29, 05 лютого 2014Суспільство
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Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє про обмеження руху до 61 населеного пункту України.
В Україні обмежено рух автотранспорту до 61 населеного пункту
"Станом на 7 годину 5 лютого залишається обмеженим рух автомобільного транспорту до 61 населеного пункту у Волинській, Донецькій та Львівській областях", - йдеться у повідомлені прес-служби ДСНС.
Також повідомляється, що протягом доби рятувальниками ДСНС та працівниками Укравтодору з снігових заметів вивільнено 39 автомобілів, в яких перебувало 88 осіб.
До робіт з розчистки доріг залучено 318 одиниць техніки та 458 осіб, у тому числі від ДСНС 35 одиниць техніки та 119 осіб.
Координацію заходів по забезпеченню проїзду здійснюють оперативні групи Головних управлінь (Управлінь) ДСНС України в областях.
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