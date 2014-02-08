МВС відкрило справу проти ГО Центр UA - ініціатора руху ЧЕСНО

Про це стало відомо після того, як до співробітників організації та її партнерів масово почали приходити представники міліції із запрошенням надати свідчення або з’явитися до слідчого, повідомляє ЧЕСНО.

Протягом минулої п’ятниці міліція навідалася принаймні до 10 людей, при цьому відомо, що планується допитати загалом близько 200 осіб. Провадження було розпочате 11 грудня 2013 року, але перейшло в активну стадію лише зараз, усі особи викликаються поки що в якості свідків.

Читайте такожТроє невідомих побили учасника руху ЧЕСНОВиконавчий директор Центру UA Світлана Заліщук зазначила, що «Центр UA регулярно проходить незалежний аудит, у тому числі на відповідність фінансової діяльності законодавству України, й пишається своєю прозорістю. Кримінальну справу розцінюємо як тиск та залякування у зв’язку з нашою професійною діяльністю».

Колектив Центру UA заявляє, що розцінює зазначене кримінальне провадження як продовження системних репресій проти громадянського суспільства. Керівник організації Олег Рибачук припустив, що найближчим часом схожі справи будуть порушені щодо діяльності інших організацій.

Центр UA є ініціатором руху ЧЕСНО і спізасновником кількох громадських ініціатив: Партнерства «Новий Громадянин», руху «Стоп Цензурі!», коаліції «За чесний Референдум» та інших. Також нещодавно Центр UA розпочав масштабний проект персональних розслідувань корупції щодо усіх членів уряду разом з журналістами Слідство.інфо та бюро «Свідомо» для Української правди.

Колектив Центру UA звернувся до дипломатів, міжнародних та правозахисних організацій, народних депутатів України звернути увагу на тиск, який здійснюється на організацію та її партнерів.