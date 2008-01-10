Кабмін заспокоює: кожен вкладник отримає свою тисячу

Кабінет Міністрів закликає громадян не створювати черги біля відділень Ощадбанку і запевняє, що всі вкладники отримають передбачені бюджетом-2008 виплати, незалежно від того, коли вони перереєструються.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі уряду.

В Кабміні нагадали, що реєстрація не обмежена в часі, а самі виплати можна отримати вже на третій день після переєстрації. В уряді добре розуміють, чому у відділеннях Ощадбанку утворюються черги, усвідомлюють мотиви, які викликають надмірне хвилювання громадян. “Люди надто довго, протягом сімнадцяти років, чекали повернення своїх трудових заощаджень, і досі в кращому випадку, часом з великими труднощами, отримували лише по 50 гривень щорічно”, - зазначається в повідомленні Кабміну.

При цьому в уряді наголошують, що повернення заощаджень є головним пріоритетом нового Кабміну, який виконає всі взяті на себе зобов’язання. “Цього року кожний вкладник обов’язково отримає одну тисячу гривень, коли б він по не звернувся до свого відділення Ощадбанку”, - зазначається в повідомленні.

Тому в уряді закликають не створювати ажіотажу, не стояти у довгих чергах. В прес-службі нагадали, що про це днями зазначала в своєму зверненні прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Прес-служба Кабінету міністрів уповноважена заявити, що гроші на повернення знецінених заощаджень закладені у Законі „Про Державний бюджет України на 2008 рік”, тому ці витрати будуть стовідсотково профінансовані. В уряді нагадали, що якщо вклад не перевищує однієї тисячі гривень, ця сума буде виплачена повністю. Якщо вклади окремих громадян перевищують тисячу гривень, то в цьому році такі вкладники у грошовій формі отримають тисячу гривень. При цьому вкладники самі вирішуватимуть як краще розпорядитися власними грошима – або отримати їх готівкою, або зберігати на поточному чи депозитному рахунку в Ощадбанку під 13,5% річних у гривнях та 9,5% в іноземній валюті.

Решту заощаджень наші громадяни зможуть використати за власним бажанням на погашення заборгованості та поточну оплату житлово-комунальних послуг, на розрахунки за навчання дітей та придбання товарів тривалого вжитку. Кабінет міністрів вже готує відповідне рішення з цього приводу. Саме такий шлях повернення залишку заощаджень обрано урядом, щоб стримати можливу інфляційну хвилю і не знецінити гроші, які повертаються людям.