Секретаріат Президента представив проект нового Закону про Кабмін

Президент України Віктор ЮЩЕНКО пропонує відновити право глави держави вносити до Верховної Ради питання щодо відповідальності Кабінету Міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК сьогодні на брифінгу, презентуючи новий проект закону про Кабмін, внесений главою держави до ВР.

О.ШЛАПАК підкреслив, що мова йде про абсолютно новий закон, який максимально відповідатиме чинній Конституції.

За його словами, в цьому документі пропонується визнати таким, що втратив чинність, ухвалений в грудні 2006 року закон про Кабінет Міністрів України.

Він зауважив, що основна мета цього документа - привести норми закону у відповідність до діючої Конституції.

Водночас О.ШЛАПАК не погодився з тим, що мова йде про повернення до президентсько-парламентської системи правління.

За його словами, цей документ являє собою зважену комбінацію стримання і противаг між різними гілками влади.

Говорячи про ініціативи Президента в законопроекті, О.ШЛАПАК поінформував, що пропонується залишити виключно за Президентом право вносити кандидатуру прем’єр-міністра на розгляд парламенту, а також виписуються підстави, за якими Президент може вмотивовано відмовити вносити на розгляд парламенту кандидатуру, запропоновану коаліцією.

Серед новел також норма, що Програма діяльності уряду буде схвалюватись одночасно з представленням кандидатури прем’єр-міністра у ВР.

О.ШЛАПАК зауважив, що є недоцільним обирати прем’єр-міністра, а через місяць знову йому висловлювати довіру, підтримуючи його програму.

Значна увага в проекті приділена покращенню координації діяльності між членами Кабміну та іншими керівниками центральних органів виконавчої влади. Зокрема, скасовується можливість спілкування чиновників за допомогою доручень. Президент пропонує, щоб це відбувалось виключно на рівні актів КМУ.

Також законопроект пропонує посилити відповідальність міністрів за ситуацію в його міністерстві. В цьому контексті змінюється схема призначення заступників міністра. Так, Президент пропонує, щоб міністри самі визначали кандидатури своїх заступників і виносили їх на розгляд уряду.

У відносинах з територіальними органами влади на місцях також пропонується внести зміни. Серед іншого - главам адміністрацій надається право вмотивованої відмови щодо кандидатури на посаду того чи іншого територіального органу виконавчої влади.

Законопроект вносить і ряд інших змін, які вдосконалюють відносини між Президентом, Кабміном, парламентом, а також Радою національної безпеки і оборони, відзначив О.ШЛАПАК, нагадавши, що відповідний проект закону Президент визначив для розгляду у ВР як невідкладний.