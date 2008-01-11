Бомжі вбили жінку, яка попросила їх не матюкатися

У місті Джанкой (Крим) бомжі вбили літню жінку через те, що вона попросила їх не лаятися нецензурними словами.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків Головного управління МВС України в Криму, 60-річна жителька Джанкоя поверталася з роботи додому через парк. Жінка зробила зауваження п`яним чоловікам, які лаялися. У відповідь на це один з бомжів дістав з-за пазухи кухонний ніж, схопив жінку за руку і почав завдавати ударів.

«Не бажаючи зупинятися, садист порізав до невпізнання обличчя жертви. Коли постраждала перестала дихати, п`яні стали ще голосніше лаятися, звинувачуючи один одного у вбивстві», - повідомляє міліція. За деякий час місцевий житель став свідком їх бійки і звернувся до міліції.

Після проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці затримали підозрюваних: 44-річного і 38-річного бомжів, обидва раніше судимі за крадіжки. На даний час у справі ведеться слідство.