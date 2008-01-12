Енергоатом знайомиться з новим президентом

Міністр палива і енергетики Юрій ПРОДАН представив сьогодні трудовому колективу НАЕК «Енергоатом» нового президента компанії Юрія КОВРИЖКІНА.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Як повідомляв УНІАН, до цього «Енергоатом» з жовтня 2006 року очолював Андрій ДЕРКАЧ, якого було звільнено урядом 8 листопада 2007 року у зв`язку з обранням народним депутатом.

Обов`язки президента НАЕК «Енергоатом» з 9 листопада виконував перший віце-президент з економічної політики і корпоративного розвитку компанії Микита КОНСТАНТИНОВ.

Ю.КОВРИЖКІН до останнього призначення був радником одного із заступників президента НАЕК, ще раніше - першим віце-президентом - технічним директором “Енергоатома”. Також Ю.КОВРИЖКІН обіймав посаду директора Запорізької АЕС.