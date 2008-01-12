Погода на 13-17 січня

13 січня на території України за прогнозами синоптиків буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. У західних областях та у південній частині вночі та вранці місцями туман; на дорогах країни подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, у західних областях південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура у східних областях вночі 12-17°, вдень 0-5° морозу; на решті території вночі 2-7° морозу, на Прикарпатті, у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та в степовій частині Криму до 10° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, на крайньому півдні та заході місцями 5-8° тепла.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 14-15 січня очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Місцями туман, на дорогах ожеледиця. Вітер південний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, на Прикарпатті та у східних областях 7-12° морозу; вдень від 2° морозу до 3° тепла, в Криму, південних (крім Запорізької) та місцями в західних областях 4-8° тепла.

16-17 січня - без істотних опадів. Температура на Лівобережжі вночі 3-9° морозу, вдень від 3° морозу до 3° тепла (на сході вночі 6-11° морозу, вдень 0-5° морозу); на решті території вночі 0-6° морозу, вдень від 1° морозу до 5° тепла, на крайньому заході та півдні до 8° тепла; на Південному узбережжі Криму вночі та вдень 2-8° тепла.

У м.Києві та області 13 січня буде хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° тепла; по області вночі 2-7°морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

14-15 січня утримається хмарна з проясненнями погода, без істотних опадів. Місцями туман; на дорогах ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

16-17 січня - без істотних опадів. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 3° тепла.