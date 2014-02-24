Тепла погода в Україні збережеться до кінця тижня

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в понеділок повідомив журналістам директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда.

«Погодні умови до кінця лютого і на початку березня істотно змінюватися не будуть. Тільки в окремі дні пройдуть невеликі та помірні дощі, в основному в західних і південних регіонах України», - сказав Кульбіда.

Читайте такожЦього тижня в Україні збережеться тепла погода з невеликими опадамиЗа його словами, температура повітря вночі в цей період буде коливатися від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +8. Температурний режим в Криму і Закарпатті на цьому тижні буде на 1-2 градуси перевищувати середній по Україні.

Кульбіда також повідомив, що, за попередніми прогнозами, температура повітря у березні також буде вище норми для цього місяця. «Середньомісячна температура в березні теж буде вище нормальної, як і практично у всіх попередніх місяцях зими. Перевищення це складе 1-3 градуси», - сказав синоптик. При цьому він зазначив, що аномальних опадів у березні поки не передбачається.