Сьогодні в Луганську розмовляли українською мовою - на знак солідарності зі Львовом

У Луганську сьогодні активісти громадського сектора Євромайдану провели вуличну мовну акцію "У Львові сьогодні говорять російською, а в Луганську - українською на знак солідарності".

Як передає кореспондент УНІАН, акція розпочалася о 14.30 біля Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка.

Читайте такожУ Львові почнуть друк книжок російською на знак протесту проти скасування мовного закону

Під час акції було роздано понад 700 листівок із зверненням львів'ян до жителів Сходу і Півдня України, в якому вони закликають забути про спекуляції навколо мовного і національного питань, і заявляють про те, що весь сьогоднішній день говоритимуть виключно російською мовою.

Варто зазначити, що до пропозиції спілкуватися сьогодні українською мовою вдома, у транспорті і на роботі містяни поставилися позитивно.

Читайте такожСьогодні у Львові розмовлятимуть російською мовою в знак солідарності зі східними регіонами України

«Сподіваємося, наша акція звернула увагу людей не стільки на мовне питання, скільки на необхідність консолідуватися навколо важливіших питань, адже ми - єдиний народ», - сказали активісти українською мовою.