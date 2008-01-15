На Київщині горіла школа

У селі Кожухівка Васильківського району Київської області пожежа пошкодила приміщення загальноосвітньої школи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, пожежа виникла вчора о 02.17 на першому поверсі в приміщенні трудової майстерні. О 05.26 підрозділами Державної пожежної охорони МНС вогонь було ліквідовано.

Жертв та постраждалих немає. Вогнем знищено виробниче обладнання, пошкоджено оздоблення майстерні та перекриття між першим і другим поверхами школи. Причина пожежі встановлюється.

На період проведення ремонтних робіт учні навчатимуться у Данилівській загальноосвітній школі.