Німці оцінили діловий клімат в Україні як найгірший за 3 роки

Минулий рік позначився найгіршими показниками для ділового клімату в Україні за останні три роки. Це витікає з результатів соціологічного дослідження, проведеного серед керівників підприємств Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій, предає Німецька хвиля.

Діловий клімат в Україні експерти оцінювали за п’ятьма показниками, а саме: рівня корупції, стану дотримання прав власності, законодавства, державного втручання та забюрократизованості процедур. У 2007 році, на думку підприємців, ці компоненти, за винятком останнього, погіршилися. Це – найгірша динаміка за останні три роки. Дев’ять з десяти підприємців вважають, що в Україні не дотримуються права власності, та нарікають на часту змінюваність законодавства. За словами виконавчого директора Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Оксани Кузяків, опитування підприємців свідчить, що в державну скарбницю нині сплачується менше половини податків, які мали б туди надходити. „Якщо ще 2005-го року середній показник сплати податків в Україні становив 78 відсотків, то минулого року він склав лише 43 відсотки”. На думку експерта, низька оцінка ділового клімату свідчить про те, що бізнес очікує на реформи з боку влади.