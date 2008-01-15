Україні обіцяють від 16° морозу до 9° тепла

Завтра в Україні буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південний, південно-східний, 5-10 м/с, вдень у західних областях окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, у східних областях, на півдні Лівобережжя та в степовій частині Криму місцями 8-12° морозу; вдень від 3° морозу до 2° тепла, на крайньому заході та півдні 3-8° тепла

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 17-18 січня у східній частині нашої держави мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 8-13°, 17 січня до 16° морозу, вдень 1-6° морозу.

На решті території хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише 18 січня у західних, а вдень місцями і у північних областях невеликі опади у вигляді мокрого снігу, вдень у західних областях з дощем. Вітер південний, південно-східний, 5-10 м/с, 18 січня у західних областях місцями пориви 15-20 м/с, в Карпатах 25 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, у Приазов"ї та степовій частині Криму до 10° морозу, 18 січня на заході та в Одеській області місцями 0-3° тепла; вдень від 2° морозу до 3° тепла, на крайньому заході та півдні 4-9° тепла.

19-20 січня в Україні часом опади, 19 січня у східній частині та в Криму без істотних опадів. Температура вночі від 3° морозу до 3° тепла, вдень 0-5° тепла, на півдні, Закарпатті та Прикарпатті місцями 6-9° тепла; у східній частині температура 19 січня суттєво не зміниться, 20 січня підвищиться на 2-4°.

У Києві та області 16 січня буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° тепла.

17-18 січня у столиці та столичному регіоні хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише 18 січня вдень невеликі опади. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла.

19-20 січня часом опади. Температура вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 1-3° тепла.