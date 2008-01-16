Севастопольська міськрада вимагає спинити різке зростання цін

Севастопольська міська рада закликає Кабінет міністрів України і міську адміністрацію вжити заходів для наведення ладу в ціноутворенні.

Як передає кореспондент УНІАН, у прийнятому сьогодні на сесії зверненні до Кабінету міністрів України депутати міськради висловлюють «глибоке занепокоєння у зв`язку з різким зростанням цін на товари першої необхідності».

Міськрада вважає необгрунтованим підвищення цін на деякі продукти харчування і вказує на відсутність належного контролю за дотриманням чинного законодавства у сфері ціноутворення і попереджуючих заходів з боку міськдержадміністрації.

«У Севастополі з 01.01.2008 року різко зросли ціни на хлібобулочні вироби, на м`ясо і молочну продукцію. Зростання цін на хліб перевищило 25%, а на окремі види продукції - до 50%. Ростуть ціни на комунальні послуги і транспорт. Місцеві органи виконавчої влади постійно звертаються до міської ради з пропозицією підвищити ціни на тепло, гаряче водопостачання, водопостачання, мотивуючи ці пропозиції зростанням цін на енергоносії», - наголошується в зверненні.

При цьому, як говорять депутати, «темпи зростання цін на товари і послуги значно випереджають темпи зростання доходів населення, що призводить до погіршення рівня життя значної частини населення, дискредитує заходи, що здійснюються урядом для підвищення пенсії і зарплати».

У зв`язку з ситуацією, що складається на ринку цін на предмети першої необхідності і послуги, Севастопольська міська рада закликає уряд «вжити необхідних державних заходів для недопущення необгрунтованого підвищення цін».

Депутати також запропонували Севастопольській міській державній адміністрації «негайно вжити заходів у рамках чинного законодавства для наведення ладу в ціноутворенні в місті Севастополі».