В Одесі пройшов автопробіг проти військового вторгнення в Крим

Як передає кореспондент УНІАН, учасники автопробігу, присвяченому єднанню України, на 22 автомобілях з українськими прапорами під'їхали до будівлі Генконсульства, розташованому на Гагарінському плато.

Учасники акції обклеїли довколишні паркани листівками «Крим - Україна», а також написали: «Путін йди геть!», «Крим - Україна» і написали на асфальті «Путін, йди геть!» і намалювали стрілку, що вказує на північ. Учасники акції скандували:«Путін - геть!», «Путін - геть з України!», «Ми за мир».

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Довідка УНІАН. Генеральне консульство РФ розташоване в елітному районі Одеси - на Гагарінському плато (курортна зона, над морем). На відведеній території мешкають співробітники та їхні родини в спеціальних котеджах. До консульського округу обслуговування входять Одеська, Херсонська, Кіровоградська та Миколаївська області.