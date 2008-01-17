Гайдук продає бізнес

Співвласник корпорації "ІСД" Віталій Гайдук веде консультації з продажу своєї частки в бізнесі, оскільки має намір присвятити себе політичній кар`єрі.

Про це розповів інший співвласник "ІСД" Сергій Тарута в інтерв`ю "Экономическим известиям".

Коментуючи інформацію про те, що нібито він і Гайдук мають намір розділити свої активи, Тарута сказав:

"Суть у тому, що ми з Віталієм Анатолійовичем уже протягом низки десятиліть є не просто бізнес-партнерами. Нас поєднують не тільки цивільні і духовні цінності, але і дружні відносини".

"Але потрібно розуміти також і те, що пан Гайдук - людина, в активі якої колосальний досвід і знання в області менеджменту і держуправління", - зазначив бізнесмен.

Тарута нагадав, що "з 2000 по 2003 роки він (Гайдук) послідовно пройшов сходинки першого заступника міністра, міністра і віце-прем`єра, його професіоналізм був затребуваний в урядах і Віктора Ющенка, і Віктора Януковича".

"З жовтня 2006 по травень 2007 року він був секретарем Ради національної безпеки й оборони. Скрізь, де б він не працював, він демонстрував свою ефективність, високий професіоналізм і, я б сказав, державну мудрість", - продовжив бізнесмен.

Тарута заявив, що "не виключено, що найближчим часом ми станемо свідками чергового повернення Віталія Анатолійовича в політикум України".

"Але він - людина високоморальна і відповідальна. І він би не хотів, щоб його присутність або причетність (навіть формальна) до того чи іншого бізнесу давала підстави будь-кому дорікати або звинувачувати його в лобіюванні або приватних, або комерційних інтересів", - сказав бізнесмен.

"Тому за нашою взаємною згодою він прийняв рішення не розділяти бізнес, а просто вийти з нього - продати свою частку акціонерам компанії і присвятити себе надалі політичній кар`єрі", - пояснив Тарута.

На питання, чи встиг Гайдук уже продати свою частку, Тарута відповів: "Ні, ми ведемо зараз консультації на цей рахунок. І маю зауважити, що цей процес йде в конструктивному й абсолютно цивілізованому руслі".

Як відомо, Кабінет міністрів вніс подання на призначення Гайдука віце-прем`єр-міністром.

Українська правда