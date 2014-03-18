Російські товари зникли з полиць магазинів в Івано-Франківську

В Івано-Франківську розпочався другий етап акції «Ми не продаємо товари madе in Russia» і стартувала акція «Українцем бути круто!» – як протест проти окупації російськими військами українського Криму, повідомляє Радіо Свобода.

14 продуктових магазинів, які входять до трьох великих торговельних мереж Івано-Франківська – «Плюс», «Слов’янка» і «Тростянецький» зняли з полиць товари російського виробництва, замінивши їх українськими аналогами. Це відомі торгові марки алкоголю, чаїв, побутової хімії.

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За словами підприємця, депутата міської ради Ростислава Кукурудза, зараз розпочинають другий етап – відмова від купівлі російської продукції. «Те, що ми не продаємо російські товари, це дуже добре, але є сенс відмовитися їх купувати, тому що купуючи російське, ми підтримуємо економіку нашого агресивного сусіда», – сказав Ростислав Кукурудз.

Водночас в Івано-Франківську міськвиконком та міський рекламно-інформаційний центр оголосили про початок акції «Українцем бути круто!» Акція передбачає заходи для популяризації національної символіки, одягу, україномовної літератури.

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Голова регіональної ради підприємців області, співвласник «Пасажу Гартенбергів» Олександр Долішній вважає, що «повинен бути якийсь механізм заохочення людей, які хочуть презентувати себе як українці, які люблять свою державу, які люблять наше місто, все те, що пов’язане з Україною». Стимулом для учасників цих акцій стануть бонуси – знижки на товари і послуги від фірм та підприємців, які погодилися стати партнерами проекту – їх вже десять.