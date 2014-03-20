Запорізька міліція запрошує на роботу правоохоронців із Криму
Запорізька область запрошує на роботу до УМВС кримських міліціонерів, які залишилися вірними присязі на вірність народу України.
Головне Управління Міністерства внутрішніх справ України в Запорізькій області запрошує міліціонерів із Криму на роботу до міліцейських підрозділів області.
Звернення з цією пропозицією опубліковано на офіційному сайті Запорізького главку міліції.
«У важку для народу й держави хвилину у багатьох із вас виникає питання подальшого проходження служби в органах внутрішніх справ України. Керівництво ГУ МВС України в Запорізькій області запрошує всіх співробітників ВВС Криму, які залишилися вірними присязі на вірність народу України, на роботу в міліцейські підрозділи області. Обіцяємо, що докладемо максимум зусиль для працевлаштування міліціонерів за фахом, а також вирішення проблем із житлом», - стверджується в зверненні, підписаному колегією ГУ МВС у Запорізькій області.
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Як повідомляв УНІАН, у середу, 19 березня, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що питання про виведення співробітників МВС України, які перебувають на території Криму, вирішуватиметься на засіданні Ради національної безпеки та оборони України.