Умови переведення кримських студентів у внз інших регіонів України спростили

Про це повідомляє відділ взаємодії з засобами масової інформації Міносвіти.

Зокрема, дозволяється здійснювати переведення студентів під час навчального семестру; переводити студентів першого курсу без погодження з Міністерством освіти і науки;

за виняткових обставин, що можуть виникати під час переведення, згода керівника вищого навчального закладу, що знаходиться на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, у якому навчається студент, не є обов’язковою.

В міністерстві зазначають, що студент, який бажає перевестися до вищого навчального закладу, що знаходиться на території іншого регіону України, має звернутися з письмовою заявою до керівника вищого навчального закладу, до якого він бажає перевестися та представити свою залікову книжку. Після ліквідації студентом академічної різниці, керівник вищого навчального закладу, до якого здійснюється переведення, видає наказ, згідно з яким студент допускається до відвідування занять, а до вищого навчального закладу, у якому студент навчався раніше, направляється запит щодо одержання поштою його особової справи.

В Міносвіти наголошують, що студенти вищих навчальних закладів Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, які навчалися за рахунок коштів державного бюджету після переведення до вищих навчальних закладів, що знаходяться на території інших регіонів України, продовжують навчатися за рахунок коштів державного бюджету. У разі відсутності вільних місць, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, на напрямах (спеціальностях), на які здійснюється переведення студентів, Міністерством рекомендовано використовувати вакантні місця, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, з інших напрямів (спеціальностей) відповідних курсів навчання. За відсутності таких місць, з метою вирішення питання фінансування додаткового обсягу державного замовлення, Міністерство освіти і науки рекомендувало керівникам вищих навчальних закладів, підпорядкованих Міністерству освіти і науки, невідкладно звернутися до МОН з відповідним запитом. Щодо переведення осіб, які навчаються в державному або акредитованому недержавному вищому навчальному закладі Автономної Республіки Крим та м. Севастополя за рахунок коштів фізичних осіб і виявили бажання навчатися в акредитованому недержавному вищому навчальному закладі або державному вищому навчальному закладі, що знаходиться на території іншого регіону України, буде здійснюватися на договірній основі із збереженням умов оплати, що були передбачені попередньою угодою особи з відповідним вищим навчальним закладом Автономної Республіки Крим або м. Севастополя.