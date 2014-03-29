Стали відомі причини затримання начальника дніпропетровського облуправління охорони здоров'я

Як повідомив виконуючий обов'язки заступника голови Дніпропетровської обладміністрації Святослав Олійник, прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.364 Кримінального кодексу України.

Раніше прокуратура області заявляла, що зазначені особи під час підготовки і проведення виборів у Верховну Раду жовтня 2012 року під загрозою подальшого звільнення з займаних посад та використовуючи своє службове становище змушували керівників медичних закладів Дніпропетровської області, в яких розташовувалися виборчі дільниці, забезпечити будь-яким чином отримання значного відсотка голосів виборців, необхідної для перемоги кандидатів від Партії регіонів. Після виборів керівники медзакладів області, де розташовувалися виборчі дільниці і не був отриманий достатній відсоток голосів, після втручання посадових осіб обладміністрації були звільнені з займаних посад, пишуть Коментарі.

Олійник також повідомив, що він направив прокурору області листа, в якому попросив перевірити хід розслідування двох кримінальних проваджень за фактами неналежного виконання своїх посадових обов'язків керівниками медичних закладів області. "Мова йде про аномально високий рівень дитячої смертності в пологовому відділенні міської лікарні №9 Дніпродзержинська. У 2009-2010 роках у відділенні померло 62 дитини, з яких 26 були поховані лікарнею. При ексгумації було виявлено лише одне тіло плоду", - розповів Олійник.

За його словами, було відкрито 2 кримінальні провадження за ч.1 ст.366, ч.1 ст.143 Кримінального кодексу, розслідування по яких триває.

Олійник вважає, що прокуратура має перевірити всю вертикаль медичних працівників можливо причетних до даних кримінальних проваджень. "Нас насторожує той факт, що колишній директор департаменту охорони здоров'я Гінзбург в ході службового розслідування приховала дані факти, а осіб, причетних до даних кримінальних проваджень підвищила на посадах",- зазначив він.